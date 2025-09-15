Sonho realizado: irmãs de 3 e 5 anos homenageiam motoristas de ambulância do Hifa

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) recebeu uma visita especial que emocionou colaboradores. As irmãs Helena e Heloísa, de 5 e 3 anos, acompanhadas da mãe, foram até a instituição para conhecer os motoristas de ambulância e prestar uma homenagem, entregando um bolo, cartinhas e realizando uma oração com a equipe.

A iniciativa partiu de um hábito da família. Segundo a mãe, Kamila Rodrigues, sempre que passam por uma ambulância, seja em casa ou na rua, elas fazem uma oração pelo paciente que está sendo transportado e pelos profissionais que atuam no socorro.

“Há cerca de 15 dias, a Helena falou espontaneamente que queria preparar um bolo para os socorristas. Fizemos juntas, escrevemos cartinhas e até colorimos desenhos de ambulância para levar. Foi um gesto simples, mas feito com muito carinho”, contou.

Com o apoio do coordenador da recepção do Hifa, Patrik Santiago, a visita foi organizada. Ele destacou a emoção do encontro.

“Levei as meninas até a sala dos motoristas. Quando os colaboradores chegaram, os olhos delas brilhavam. Elas entregaram o bolo, as cartinhas e fizeram uma oração. Foi um momento muito bonito, que valorizou o trabalho da equipe e mostrou a pureza do coração das crianças. Para completar, coincidiu com os aniversários de um dos motoristas, que havia sido comemorado no dia anterior, e do outro motorista, que seria no dia seguinte. Cantamos parabéns juntos”, relatou.

Durante a visita, as crianças ainda puderam conhecer a ambulância por dentro. Os motoristas mostraram equipamentos como estetoscópio e outros utensílios utilizados no atendimento.

Para os colaboradores, o gesto foi recebido com gratidão. Carlos Renato, motorista de ambulância do Hifa, reforçou a importância da experiência.

“Gostamos muito da visita. Brincamos com as crianças, mostramos a ambulância e recebemos uma oração. Foi um gesto que nos trouxe alegria e motivação.”