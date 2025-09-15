Cidades

Sonho realizado: irmãs de 3 e 5 anos homenageiam motoristas de ambulância do Hifa

Os motoristas mostraram equipamentos como estetoscópio e outros utensílios utilizados no atendimento.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) recebeu uma visita especial que emocionou colaboradores. As irmãs Helena e Heloísa, de 5 e 3 anos, acompanhadas da mãe, foram até a instituição para conhecer os motoristas de ambulância e prestar uma homenagem, entregando um bolo, cartinhas e realizando uma oração com a equipe.

A iniciativa partiu de um hábito da família. Segundo a mãe, Kamila Rodrigues, sempre que passam por uma ambulância, seja em casa ou na rua, elas fazem uma oração pelo paciente que está sendo transportado e pelos profissionais que atuam no socorro.

Leia também: Alegre: servidores são capacitados para emergências e desastres

“Há cerca de 15 dias, a Helena falou espontaneamente que queria preparar um bolo para os socorristas. Fizemos juntas, escrevemos cartinhas e até colorimos desenhos de ambulância para levar. Foi um gesto simples, mas feito com muito carinho”, contou.

Com o apoio do coordenador da recepção do Hifa, Patrik Santiago, a visita foi organizada. Ele destacou a emoção do encontro.

“Levei as meninas até a sala dos motoristas. Quando os colaboradores chegaram, os olhos delas brilhavam. Elas entregaram o bolo, as cartinhas e fizeram uma oração. Foi um momento muito bonito, que valorizou o trabalho da equipe e mostrou a pureza do coração das crianças. Para completar, coincidiu com os aniversários de um dos motoristas, que havia sido comemorado no dia anterior, e do outro motorista, que seria no dia seguinte. Cantamos parabéns juntos”, relatou.

Durante a visita, as crianças ainda puderam conhecer a ambulância por dentro. Os motoristas mostraram equipamentos como estetoscópio e outros utensílios utilizados no atendimento.

Para os colaboradores, o gesto foi recebido com gratidão. Carlos Renato, motorista de ambulância do Hifa, reforçou a importância da experiência.

“Gostamos muito da visita. Brincamos com as crianças, mostramos a ambulância e recebemos uma oração. Foi um gesto que nos trouxe alegria e motivação.”

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de Itapemirim

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por