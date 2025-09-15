Alegre: servidores são capacitados para emergências e desastres

A equipe de gestão, Defesa Civil e servidores da Prefeitura de Alegre receberam capacitação estratégica para gestão de riscos e desastres climáticos. O curso foi realizado no CIM Polo Sul, em Mimoso do Sul.

No treinamento, os servidores foram capacitados para preenchimento de formulários de resposta; elaboração de Plano de Contingência e legislação para captação de recursos e prestações de contas.

A capacitação foi ministrada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC). O objetivo é preparar equipes dos municípios para o 1º Simulado Geral de Gestão de Riscos e Desastres do Espírito Santo, que acontecerá no dia oito de outubro de 2025.

“Essa formação é de grande relevância, pois garante que os profissionais envolvidos estejam aptos a atuar de forma rápida, organizada e eficiente diante de emergências, protegendo vidas e reduzindo danos. A Defesa Civil, como órgão central nesse processo, exerce papel estratégico na prevenção, mitigação, preparação e resposta a desastres, promovendo segurança e bem-estar à população”, afirma a Prefeitura de Alegre.