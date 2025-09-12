Suspeito de assassinar Charlie Kirk é preso após ser entregue pelo pai

O autor do atentado que matou o influenciador conservador Charlie Kirk, líder da Turning Point USA, foi preso nesta sexta-feira (12) em Utah, nos Estados Unidos. A detenção encerrou uma caçada de mais de um dia e foi confirmada pelo governador do estado, Spencer Cox, e pelo ex-presidente Donald Trump durante participação no programa “Fox and Friends”.

De acordo com as autoridades, o jovem suspeito foi identificado pelo próprio pai após reconhecer o filho em imagens de câmeras de segurança divulgadas pela polícia. O homem então procurou as autoridades e entregou o filho, cuja identidade completa não foi revelada. A prisão ocorreu sem resistência.

Leia também: Explosão de caminhão de gás deixa 4 mortos

Charlie Kirk, de 30 anos, foi morto a tiros durante um evento universitário em Utah. Pouco antes do ataque, o suspeito teria comentado com familiares sobre a ida de Kirk ao estado e dito que o ativista era “cheio de ódio e espalhava o ódio”, segundo relato do governador Cox.