Suspeito de tentar matar ex na frente dos filhos é preso em Barra de São Francisco

A Polícia Civil, prendeu nesta segunda-feira (1), um homem de 36 anos investigado por tentativa de feminicídio em Barra de São Francisco. O crime aconteceu no dia 21 de agosto. De acordo com a PC, os filhos do casal presenciaram toda a ção.

A prisão foi realizada no Centro do município de Águia Branca, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco. O suspeito foi localizado enquanto trabalhava em uma empresa prestadora de serviços de abastecimento de água e não ofereceu resistência.

Leia também: VÍDEO | Músico morre em grave acidente em Venda Nova do Imigrante

“De acordo com o relato da vítima, após entregar as crianças, o homem a ofendeu e, em seguida, jogou o carro em sua direção, atingindo-a na frente dos filhos. Após o impacto, o veículo colidiu contra a calçada e o suspeito fugiu, abandonando o automóvel e subtraindo a motocicleta da vítima”, disse a adjunta da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegada Jéssica Bohrer.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e encaminhada ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico.

O preso foi conduzido à unidade policial responsável e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.