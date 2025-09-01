VÍDEO | Músico morre em grave acidente em Venda Nova do Imigrante

Um homem morreu em um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã desta segunda-feira (1), no km 110 da BR-262, no trevo de acesso ao bairro São João, em frente ao supermercado Pizzol, em Venda Nova do Imigrante.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi feito por populares por volta das 10h10. Em menos de dois minutos, as equipes chegaram ao local, já que o trecho fica a cerca de 1 km da base. O Samu e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também participaram da ocorrência.

Segundo testemunhas, o condutor de um Renault Logan, cor prata, tentava atravessar a rodovia quando foi atingido na lateral direita por um caminhão branco, que estava com a carroceria vazia. O impacto deixou o motorista gravemente ferido, com traumatismo craniano e fratura no braço esquerdo.

Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos e auxiliaram a equipe do Samu na retirada rápida da vítima do veículo. Apesar das manobras de reanimação, o óbito foi constatado ainda no local pelo médico da unidade avançada do Samu.

A PRF assumiu a ocorrência e a rodovia foi parcialmente sinalizada para garantir a segurança durante o atendimento.