Suspeito é preso após confronto policial em Cachoeiro

Uma ação da Polícia Militar do Espírito Santo resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas, na tarde deste sábado (27), no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a PMES, uma guarnição recebeu denúncias de movimentação suspeita e flagrou dois indivíduos retirando uma sacola de um bueiro. Durante a abordagem, um dos suspeitos fugiu para uma área de mata, mantendo a mão na cintura.

Em determinado momento, o fugitivo teria apontado uma arma para um dos soldados, que reagiu efetuando dois disparos. Até o encerramento da ocorrência, não havia registro de entrada de feridos em hospitais da região.

O outro suspeito foi preso em flagrante. Com ele, os policiais encontraram 27 pinos de cocaína no bolso e mais 179 pinos da droga na sacola retirada do bueiro. O material foi apreendido e encaminhado à autoridade policial de plantão.

A Polícia Militar informou que continua em busca do suspeito que conseguiu fugir. O caso segue sob investigação.