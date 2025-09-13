Suspeitos de roubo e cárcere privado são presos pela Polícia Civil do ES

Nesta sexta-feira (12), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu dois homens, ambos de 18 anos, suspeitos de terem feito um casal refém durante duas horas, na madrugada do mesmo dia, no bairro Jardim da Penha, em Vitória.

A prisão ocorreu no bairro Planalto Serrano, na Serra, após diligências ininterruptas que tiveram início logo após o crime e aconteceu por meio do 4º Distrito Policial (DP) de Vitória, localizado em Goiabeiras, com apoio da 3ª Delegacia Regional da Serra.

De acordo com o titular do 4º DP de Vitória, delegado Guilherme Sodré, os suspeitos são investigados por invadirem o apartamento de um casal em Jardim da Penha, onde mantiveram as vítimas em cárcere, amarradas e sob ameaças, enquanto subtraíram diversos bens de valor.

Foram roubados joias, notebook, videogame, além de cartões bancários que foram utilizados em compras logo após o crime. As vítimas, um homem de 46 anos e uma mulher de 34 anos, permaneceram cerca de duas horas sob a restrição de liberdade, recebendo ameaças verbais e empurrões.

As investigações começaram assim que as vítimas registraram o boletim de ocorrência. A equipe policial analisou os relatos, identificou a motocicleta usada na fuga e rastreou as compras realizadas com os cartões roubados. “O cruzamento das informações levou à identificação do veículo e ao endereço do proprietário, no bairro Planalto Serrano, na Serra, onde os suspeitos foram surpreendidos e presos por nossa equipe”, disse Sodré.

No imóvel, os policiais encontraram a motocicleta já com sinais de adulteração, além de uma mala da vítima e capacetes utilizados na ação criminosa. Os pertences foram reconhecidos pelas vítimas, confirmando a participação dos detidos no crime. Também foram apreendidos celulares em posse dos suspeitos.

Os dois homens foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado, em razão do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas (artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). Após os procedimentos de praxe, eles foram encaminhados ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.