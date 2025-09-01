Sustentabilidade inspira a 13ª Mostra de Curtas em Guaçuí
O evento terá por temática “A Juventude e o Meio Ambiente: Como os jovens podem liderar mudanças ambientais?”.
Na próxima semana, no Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí, será exibida a 13ª Mostra de Vídeos Curtas Ambiental. O evento, referência no Espírito Santo e no Brasil, terá por temática “A Juventude e o Meio Ambiente: Como os jovens podem liderar mudanças ambientais?”.
Nesse sentido, a ação, que começa às 18h, reunirá estudantes, professores, familiares e comunidade em uma noite de criatividade, reflexão e compromisso com o futuro do planeta.
Evento reconhecido e premiado
Premiada nacionalmente, a iniciativa já conquistou importantes reconhecimentos, como o Prêmio Circuito Tela Verde – Mostra Nacional do Ministério do Meio Ambiente e do Clima, além do Prêmio Boas Práticas Gerson Camata.
Assim, a Mostra busca iluminar ideias e ações transformadoras em defesa da sustentabilidade.
