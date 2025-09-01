Cidades

VÍDEO | Forte chuva deixa ruas cobertas de lama em Jaciguá, Vargem Alta

Em nota, a Prefeitura de Vargem Alta informou que o local está recebendo obras de pavimentação de responsabilidade do Governo do Espírito Santo.

Foto: Redes Sociais

Moradores da localidade de Jaciguá, em Vargem Alta, relataram dificuldades para acessar a rua após as fortes chuvas que atingiram a região neste fim de semana.

De acordo com imagens compartilhadas nas redes sociais, a via está completamente tomada pela lama.

O AQUINOTICIAS entrou em contato com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) pelos telefones informados no site, mas não obteve retorno.

Veja o vídeo

Redes Sociais

