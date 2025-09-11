Tarifaço dos EUA reduz exportações de cacau; setor busca alternativas

As exportações brasileiras de derivados de cacau para os Estados Unidos sofreram forte queda em agosto, após a entrada em vigor do tarifaço que impôs alíquota de 50% sobre os produtos nacionais a partir do dia 6.

Segundo a presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC), Anna Paula Losi, os embarques totalizaram US$ 6,3 milhões em agosto de 2025, contra US$ 11,7 milhões no mesmo mês de 2024 — retração de 46% em valor. Em volume, a redução foi ainda mais acentuada: de 837 toneladas para 380 toneladas, queda de 55%.

