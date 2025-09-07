Pets

Tutores procuram por cachorro desaparecido em Cachoeiro

Thor é de porte pequeno, tem pelagem cacheada de cor caramelo claro, olhos grandes e escuros, orelhas caídas.

Foto: Reprodução | Rede social

Um cachorro da raça poodle, chamado Thor, desapareceu, neste sábado (9), no bairro Vilage, em Cachoeiro de Itapemirim. A família está em busca do animal e pede a colaboração da comunidade para encontrá-lo.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do cachorro deve entrar em contato pelo telefone (28) 99886-3837.

Características do cão desaparecido

  • Raça: Poodle
  • Nome: Thor
  • Cor: Caramelo claro/bege
  • Porte: Pequeno
  • Pelagem: Cacheada
  • Olhos: Grandes e escuros
  • Orelhas: Caídas

