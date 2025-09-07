Tutores procuram por cachorro desaparecido em Cachoeiro

Um cachorro da raça poodle, chamado Thor, desapareceu, neste sábado (9), no bairro Vilage, em Cachoeiro de Itapemirim. A família está em busca do animal e pede a colaboração da comunidade para encontrá-lo.
Thor é de porte pequeno, tem pelagem cacheada de cor caramelo claro, olhos grandes e escuros, orelhas caídas.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do cachorro deve entrar em contato pelo telefone (28) 99886-3837.
Características do cão desaparecido
- Raça: Poodle
- Nome: Thor
- Cor: Caramelo claro/bege
- Porte: Pequeno
- Pelagem: Cacheada
- Olhos: Grandes e escuros
- Orelhas: Caídas
