Valor Bruto da Produção do agro alcançou R$ 1,406 trilhão em agosto

Valor Bruto da Produção Agropecuária, com base em agosto de 2025, alcançou R$ 1,406 trilhão, de acordo com a publicação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Este valor é 11,3% maior em relação à safra de 2024.

Com o bom desempenho das culturas de amendoim (43%), soja (8,8%), milho (32,4%), café (47,2%), mamona (38%) e algodão (8,4%), a lavoura teve um crescimento de 10,8%, com um total de R$ 928,07 bi este ano, frente a R$ 837,52 bi em 2024. As variações negativas mais significativas foram da batata-inglesa (-53,9%), laranja (-17,9%), feijão (-15,9%), arroz (-10,2%), banana (-3,5%) e cana-de-açúcar (-1,3%).

