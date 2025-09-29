Valor da produção da silvicultura no ES é de quase R$ 1 bi

Os resultados da Produção da Extração Vegetal e Silvicultura (PEVS) 2024 revelam que as áreas ocupadas pelos plantios da silvicultura (eucalipto, pinus e outras espécies) totalizavam 265,2 mil hectares no Espírito Santo em 2024.

Os valores da produção da silvicultura (obtida em florestas plantadas) e da extração vegetal (coleta de produtos em matas e florestas nativas) somaram R$ 976,9 milhões em 2024, registrando uma queda de 3,3% na comparação com 2023.

