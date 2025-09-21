Passageiros são presos transportando drogas com destino ao Espírito Santo

Dois homens foram detidos em flagrante por tráfico de drogas enquanto viajavam de ônibus de São Paulo com destino ao Espírito Santo.

A abordagem ocorreu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 204 da BR-116, na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá.

De acordo com a PRF, uma das malas estava coberta por pó branco, e outra continha tabletes de haxixe e um pacote com substância oleosa de odor semelhante. Ao serem questionados, os suspeitos admitiram que haviam recebido dinheiro para transportar os entorpecentes até o estado capixaba.

Um dos detidos viajava acompanhado da esposa e alegou que ela não tinha conhecimento da droga escondida. Ambos foram levados para a Delegacia de Polícia de Arujá, onde o caso segue em investigação.