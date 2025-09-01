Segurança

VÍDEO | Colisão entre carros é registrada na BR-482 em Alegre

A dinâmica da colisão ainda não foi confirmada. Também não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos

militar guaçuí
Foto: Reprodução | Internet

Dois carros colidiram na manhã desta segunda-feira (1), na BR-482, na localidade de Rive, em Alegre. A pista molhada, devido à chuva que caía na região, pode ter contribuído para o acidente.

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A dinâmica da colisão ainda não foi confirmada. Também não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

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A equipe do AQUINOTICIAS entrou em contato com a Polícia Militar que informou que a ocorrência foi registrada sem vítimas e por esse motivo não possuem mais detalhes.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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