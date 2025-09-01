VÍDEO | Colisão entre carros é registrada na BR-482 em Alegre
A dinâmica da colisão ainda não foi confirmada. Também não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos
Dois carros colidiram na manhã desta segunda-feira (1), na BR-482, na localidade de Rive, em Alegre. A pista molhada, devido à chuva que caía na região, pode ter contribuído para o acidente.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A dinâmica da colisão ainda não foi confirmada. Também não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.
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A equipe do AQUINOTICIAS entrou em contato com a Polícia Militar que informou que a ocorrência foi registrada sem vítimas e por esse motivo não possuem mais detalhes.
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