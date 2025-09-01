Segurança

Mulher é brutalmente agredida na frente dos filhos em Cachoeiro

O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria, ameaça e dano, todos previstos na Lei Maria da Penha

Idoso preso em Cachoeiro
Foto: Reprodução

Uma mulher foi agredida pelo companheiro com socos e chutes no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro, no último domingo (31).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou impedir a entrada dos policiais na residência. No entanto, os militares perceberam que a vítima, de 27 anos, fazia gestos indicando a agressão. Diante da resistência do homem, foi necessário acionar reforço para contê-lo.

A vítima relatou que arrumava a cama dos filhos quando o companheiro iniciou as agressões. Ela contou ainda que as crianças presenciaram a cena, ficaram assustadas e choraram. Familiares ouviram os gritos e acionaram o 190.

O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria, ameaça e dano, todos previstos na Lei Maria da Penha. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimLei Maria da PenhaViolência doméstica

