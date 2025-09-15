Mergulhador é encontrado morto dentro de barco em Marataízes

Um mergulhador de 51 anos foi encontrado morto dentro de um barco em Pontal da Barra, Marataízes, na última sexta-feira (12).

De acordo com informações, ele havia saído para uma pescaria, mas passou mal e decidiu retornar à praia. Ao chegar, acabou falecendo ainda dentro da embarcação. Outro homem que tambpem estava na embarcação passou mal e foi encaminhado para a UPA do município.

Leia também: VÍDEO | Turista chinês é resgatado em estado grave em praia de Guarapari

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver. A causa da morte ainda não foi confirmada.