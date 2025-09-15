Segurança

Mergulhador é encontrado morto dentro de barco em Marataízes

A causa da morte ainda não foi confirmada.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Redes Sociais

Um mergulhador de 51 anos foi encontrado morto dentro de um barco em Pontal da Barra, Marataízes, na última sexta-feira (12).

De acordo com informações, ele havia saído para uma pescaria, mas passou mal e decidiu retornar à praia. Ao chegar, acabou falecendo ainda dentro da embarcação. Outro homem que tambpem estava na embarcação passou mal e foi encaminhado para a UPA do município.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AfogamentoMarataízes

