VÍDEO | Jovem é preso por tráfico de drogas durante operação policial em Castelo

Um jovem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas, nesta segunda-feira (15), durante uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar no bairro Aracuí, em Castelo.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já havia sido detido em dezembro do ano anterior, quando foi encontrado com grande quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo, mas foi liberado após audiência de custódia. A nova prisão foi realizada após um mandado de busca e apreensão, emitido pela Justiça, com base em informações de que o indivíduo continuava a praticar o tráfico na região.

Durante a busca na residência do suspeito, a polícia encontrou 91 pinos de cocaína e diversas buchas de maconha escondidos em uma casinha de cachorro. Além disso, mais maconha estava guardada em uma sacola, junto a uma balança de precisão, na escada que leva ao terraço. No total, foram apreendidos cerca de 120 gramas de cocaína, 230 gramas de maconha, um frasco de lança-perfume, uma balança de precisão e R$ 150,00 em dinheiro.

Quando os policiais chegaram ao local, foram recebidos pelo pai do suspeito, que, após ser informado sobre o mandado, autorizou a entrada das autoridades. Durante a busca, o pai afirmou que as drogas pertenciam ao filho, que estava trabalhando em uma marcenaria nas proximidades. A polícia então se dirigiu até o local de trabalho e conduziu o jovem de volta à sua residência, onde a operação foi concluída.

Após a apreensão dos materiais ilícitos, o jovem foi preso e levado à Delegacia de Polícia de Castelo para os procedimentos legais. A localização das drogas coincidiu com o relato de uma testemunha, o que confirmou a veracidade do mandado.