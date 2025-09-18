VÍDEO | Homem é preso após furtar loja em Guaçuí
Um homem foi preso em flagrante na última quarta-feira (17), acusado de furtar uma loja de eletroeletrônicos no centro de Guaçuí. De acordo com a Polícia Civil, ele teria se aproveitado da distração dos funcionários para levar uma caixa de som portátil.
Após perceberem o furto, os funcionários tentaram localizar o suspeito, mas ele conseguiu fugir. Minutos depois, a equipe acionou a Polícia Civil e repassou informações sobre o autor.
Leia também: Mimoso: mulher é presa acusada de aplicar golpe do INSS em idosos
Com apoio da Polícia Militar, os agentes iniciaram buscas e encontraram o homem escondido em uma casa abandonada no Beco da Roberto Mendes. O material furtado foi recuperado em uma residência próxima, onde estava com uma mulher.
Ela foi conduzida à delegacia e autuada em Termo Circunstanciado por receptação culposa. Já o suspeito foi autuado por furto e encaminhado ao sistema prisional. Segundo a polícia, ele possui diversas passagens por crimes semelhantes e, apenas nos últimos dois dias, havia cometido furtos em outras lojas do centro da cidade.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui