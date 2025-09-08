Segurança

VÍDEO | Homem é preso por dirigir bêbado após acidente em Conceição do Castelo

Ele foi autuado e encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante,

Foto: Divulgação

Um homem foi preso no último domingo (7), acusado de dirigir embriagado na ES-472, em Conceição do Castelo.

Segundo a Polícia Militar, o condutor colidiu contra um poste e relatou que seguia em direção a Castelo quando outro veículo, com faróis altos, o teria atrapalhado, fazendo com que perdesse o controle da direção.

Apesar do impacto, o motorista não se feriu e dispensou atendimento médico. Como não era o proprietário do automóvel, o dono foi acionado para realizar a retirada do veículo.

Os militares constataram que o homem apresentava sinais de embriaguez, como fala alterada, desequilíbrio e forte odor etílico. Ele foi autuado e encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante,

