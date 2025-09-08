Segurança

VÍDEO | Motorista fica ferido após colidir contra árvore em Itapemirim

Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Foto: Redes Sociais

Um homem ficou ferido após colidir o carro que dirigia contra uma árvore na ES-490, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes, na manhã desta segunda-feira (8).

De acordo com informações preliminares, o condutor perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore próximo a Usina Paineiras, em Itapemirim. O carro teve a parte dianteira parcialmente destruída.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para um hospital da região. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

