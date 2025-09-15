VÍDEO | Homem fica gravemente ferido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente, na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Aquidabã, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Guarda Civil, a colisão ocorreu próximo ao Hospital Infantil São Francisco de Assis. Uma das vítimas sofreu uma fratura exposta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros. O Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Guarda Municipal prestaram apoio controlando o trânsito no local.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde. A ocorrência foi registrada como colisão com vítima não fatal.