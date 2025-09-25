Passageiro é preso transportando drogas dentro de mochila em Guarapari

Um passageiro foi preso nesta quinta-feira (25), pela Polícia Rodoviária Federal, após ser flagrado transportando drogas em uma mochila dentro de um ônibus em Guarapari.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a droga foi encontrada dentro da mochila de um passageiro. Ao ser abordado, o homem confessou que havia pego o entorpecente na rodoviária de São Paulo. Segundo ele, o transporte até Guarapari renderia R$ 1.000,00, e uma ligação informaria, após a chegada, o local onde a mochila deveria ser entregue. O suspeito alegou não conhecer nem quem o contratou, nem quem receberia a droga.

Os tabletes de haxixe estavam embalados com adesivos com a palavra “Rolex”, possivelmente usado como forma de identificação da remessa.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.

