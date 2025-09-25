Segurança

VÍDEO | Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Cachoeiro

Uma grande quantidade de material foi apreendido.

Foto: Divulgação | PMES

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na última quarta-feira (24), no bairro Aquidabã, em Cachoeiro de Itapemirim, suspeito de tráfico de drogas.

Segundo a corporação, os militares receberam denúncias de que o acusado estaria comercializando entorpecentes em uma área conhecida como “cracolândia”.

Confira os materiais apreendidos:

  • 409 pedras de crack
  • 73 frascos de loló
  • 43 pinos de cocaína
  • 06 porções de crack
  • R$560,00
  • 02 aparelhos celulares
  • Adesivos diversos “Pitbull nota 10”
  • 01 relógio dourado
  • 01 cordao dourado
VÍDEO: Divulgação | PMES

