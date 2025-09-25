VÍDEO | Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Cachoeiro

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na última quarta-feira (24), no bairro Aquidabã, em Cachoeiro de Itapemirim, suspeito de tráfico de drogas.

Segundo a corporação, os militares receberam denúncias de que o acusado estaria comercializando entorpecentes em uma área conhecida como “cracolândia”.

Confira os materiais apreendidos:

409 pedras de crack

73 frascos de loló

43 pinos de cocaína

06 porções de crack

R$560,00

02 aparelhos celulares

Adesivos diversos “Pitbull nota 10”

01 relógio dourado

01 cordao dourado