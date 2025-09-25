VÍDEO | Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Cachoeiro
Uma grande quantidade de material foi apreendido.
Um homem foi preso pela Polícia Militar, na última quarta-feira (24), no bairro Aquidabã, em Cachoeiro de Itapemirim, suspeito de tráfico de drogas.
Segundo a corporação, os militares receberam denúncias de que o acusado estaria comercializando entorpecentes em uma área conhecida como “cracolândia”.
Confira os materiais apreendidos:
- 409 pedras de crack
- 73 frascos de loló
- 43 pinos de cocaína
- 06 porções de crack
- R$560,00
- 02 aparelhos celulares
- Adesivos diversos “Pitbull nota 10”
- 01 relógio dourado
- 01 cordao dourado
