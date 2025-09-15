VÍDEO | Turista chinês é resgatado em estado grave em praia de Guarapari

Um turista chinês, de 35 anos, precisou ser resgatado após escorregar de uma pedra e cair no mar, na Praia da Bacutia, em Guarapari, no último domingo (14).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local a equipe encontrou uma brasileira e outra chinesa prestando os primeiros socorros à vítima. Durante a tentativa de resgate, a brasileira também acabou se ferindo.

Foi necessário o uso de oxigênio e de uma prancha longa para imobilizar o homem. O estado de saúde do turista foi considerado grave, e ele precisou ser transferido pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).