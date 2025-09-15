Segurança

VÍDEO | Turista chinês é resgatado em estado grave em praia de Guarapari

Durante a tentativa de resgate, uma brasileira também acabou se ferindo.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Notaer

Um turista chinês, de 35 anos, precisou ser resgatado após escorregar de uma pedra e cair no mar, na Praia da Bacutia, em Guarapari, no último domingo (14).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local a equipe encontrou uma brasileira e outra chinesa prestando os primeiros socorros à vítima. Durante a tentativa de resgate, a brasileira também acabou se ferindo.

Foi necessário o uso de oxigênio e de uma prancha longa para imobilizar o homem. O estado de saúde do turista foi considerado grave, e ele precisou ser transferido pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

VÍDEO | Notaer

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

