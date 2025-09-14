Videomonitoramento flagra furto de extintor em Cachoeiro

Em Cachoeiro de Itapemirim, um homem foi detido, neste sábado (14), após ser flagrado por câmeras de videomonitoramento furtando um extintor de incêndio de um estabelecimento comercial na Avenida Aristides Campos.

Segundo as informações registradas, o suspeito invadiu a área externa do local e levou o objeto, deixando a região em direção ao bairro Basílio Pimenta. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e iniciou buscas pela região, localizando o homem em posse de um extintor vermelho.

Questionado, o suspeito afirmou ter recebido o equipamento de outra pessoa, mas não conseguiu comprovar a versão. Ele apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem.

O homem foi detido e encaminhado, junto ao material apreendido, para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, onde o caso seguiu para as providências cabíveis.