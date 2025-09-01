Cidades

Vila Rica e Zumbi recebem mutirão de limpeza em Cachoeiro

As equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Selimp) atuaram com força total nos dois bairros

Foto: Wallace Hull/PMCI

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realizou, na última semana, uma série de ações de limpeza urbana nos bairros Vila Rica e Zumbi, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Selimp) atuaram com força total na capina, varrição e limpeza de áreas públicas. A iniciativa visa garantir um ambiente mais limpo, seguro e saudável para os moradores.

Leia também: Atenção, Cachoeiro! Qualificar ES abre inscrições para cursos gratuitos

“Estamos empenhados em manter nossa cidade limpa e organizada. Essas ações são essenciais para a saúde pública e o bem-estar de todos”, destacou o secretário municipal de Limpeza Pública, Brás Zagotto.

A Prefeitura reforça o compromisso com as comunidades e pede a colaboração dos moradores para que descartem o lixo de forma correta, evitando o acúmulo de resíduos nas ruas.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimLimpeza

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por