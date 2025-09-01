Vila Rica e Zumbi recebem mutirão de limpeza em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realizou, na última semana, uma série de ações de limpeza urbana nos bairros Vila Rica e Zumbi, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população.

As equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Selimp) atuaram com força total na capina, varrição e limpeza de áreas públicas. A iniciativa visa garantir um ambiente mais limpo, seguro e saudável para os moradores.

“Estamos empenhados em manter nossa cidade limpa e organizada. Essas ações são essenciais para a saúde pública e o bem-estar de todos”, destacou o secretário municipal de Limpeza Pública, Brás Zagotto.

A Prefeitura reforça o compromisso com as comunidades e pede a colaboração dos moradores para que descartem o lixo de forma correta, evitando o acúmulo de resíduos nas ruas.