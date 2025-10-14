Abertas inscrições para vestibular da Faculdade de Música do Espírito Santo 2026

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) abriu as inscrições para o Vestibular 2026. Ao todo, são 98 vagas para o primeiro semestre. Os candidatos podem escolher entre Bacharelado em Música – Instrumento/Canto (40 vagas), Bacharelado em Música – Música Popular (18 vagas) e Licenciatura em Música – Educação Musical (40 vagas). As inscrições ocorrem exclusivamente em vestibular.fames.es.gov.br até 23 de outubro.

A instituição divide a seleção em duas etapas, ambas em voz ativa e com caráter eliminatório e classificatório. Na Etapa I, o candidato envia um vídeo para a Prova de Habilidade Musical. Na Etapa II, realiza a Prova de Conhecimentos Musicais e Redação, com possibilidade de usar a nota de Redação do Enem dos últimos três anos para fins de classificação.

Leia também: Faculdade de Música do ES abre vestibular 2026 com oportunidades para novos talentos

A Fames orienta os interessados a consultar o site do vestibular para cronograma completo, conteúdos, formatos de avaliação e lista de repertório exigida. Dúvidas devem ser encaminhadas para [email protected].