Faculdade de Música do ES abre vestibular 2026 com oportunidades para novos talentos

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) publicou, nesta terça-feira 07), o Edital de abertura de inscrições para processo seletivo dos cursos de graduação em Música. Ao todo, serão ofertadas 98 vagas para os cursos de Bacharelado em Música (habilitação em instrumento/canto ou em Música Popular) e Licenciatura em Música.

Os candidatos deverão realizar a inscrição de 13 a 23 de outubro, via formulário de inscrição on-line, cujos links constam no site do vestibular (vestibular.fames.es.gov.br). No ato da inscrição, o candidato também deverá anexar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Isenção de taxa

Os interessados em obter a isenção da taxa de inscrição devem fazer a solicitação, também via formulário on-line, no prazo de 07 a 09 de outubro. Para solicitar o benefício, o candidato deverá preencher o formulário on-line, além de anexar os seguintes documentos:

comprovante de residência;

comprovante de renda familiar máxima de até 03 (três) salários mínimos, ou comprovante de inscrição no CadÚnico, ou declaração de próprio punho.

Provas de habilidade musical

A primeira fase da seleção se dará por meio de uma prova de habilidade musical, em que o candidato deve registrar em vídeo a execução das obras musicais solicitadas e fazer o envio conforme as orientações do edital.

Provas de redação e conhecimentos musicais

Na segunda fase, que será presencial, a Fames aplicará uma prova de conhecimentos musicais, além de uma redação. Os candidatos poderão optar em utilizar a nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dos últimos três anos, informando a opção no ato da inscrição.

Cronograma

Os estudantes terão de 30 de outubro a 04 de novembro para fazerem o envio de seus vídeos à banca examinadora. As provas presenciais acontecem no dia 1º de dezembro, das 13h às 18h, na Fames. A divulgação do resultado final acontece no dia 15 de dezembro, no site do Vestibular.

No Edital, constam todas as instruções necessárias, informações sobre os conteúdos, repertório exigido de cada instrumento e de cada curso, além dos conteúdos a serem estudados para as provas e outras informações de interesse do candidato.

Serviço:

Vestibular Fames 2026

Inscrições: De 13 a 23 de outubro de 2025

Solicitação de isenção de taxa de inscrição: De 07 a 09 de outubro

Envio de vídeo via formulário: De 30 de outubro a 04 de novembro

Provas presenciais: 1º de dezembro

Vagas: