Acidente entre moto e caminhão deixa motociclista ferido em Cachoeiro

Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira (31), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Segundo as primeiras informações, o acidente aconteceu nos fundos do Parque de Exposições, no bairro Aeroporto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro ao motociclista, que sofreu ferimentos leves.

A Polícia Militar informou que a ocorrência segue em andamento e as circunstâncias do acidente serão apuradas.