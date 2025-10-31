Segurança

Acidente entre moto e caminhão deixa motociclista ferido em Cachoeiro

A Polícia Militar informou que a ocorrência segue em andamento e as circunstâncias do acidente serão apuradas.

Foto: Redes Sociais

Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira (31), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Segundo as primeiras informações, o acidente aconteceu nos fundos do Parque de Exposições, no bairro Aeroporto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro ao motociclista, que sofreu ferimentos leves.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

