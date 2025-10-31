Polícia confirma morte de segundo cachoeirense durante operação no Rio de Janeiro

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) confirmou, nesta sexta-feira (31), a morte de mais um criminoso natural de Cachoeiro de Itapemirim durante a Operação Contenção, deflagrada pelas forças de segurança no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (28).

De acordo com a Sesp, Jeanderson Bismarque Soares de Almeida tinha extenso histórico criminal e era apontado como integrante do tráfico de drogas nos bairros Alto Independência e Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro. Ele também era acusado de envolvimento no homicídio de Higor Moura de Oliveira, ocorrido em 5 de fevereiro de 2024. Por esse crime ele possuía mandado de prisão em aberto.

O criminoso estava sendo monitorado pela Polícia Civil do Espírito Santo e havia fugido para o Rio de Janeiro no início de 2025. Desde então ele se escondia no Complexo do Alemão junto com o comparsa Fabian Alves Martins.

Fabian também foi morto durante a operação, e sua morte havia sido confirmada na quinta-feira (30) pela Secretaria de Segurança Pública.