Adolescente morre ao colidir moto em árvore durante trilha em Domingos Martins

Um adolescente de 16 anos morreu em um acidente enquanto participava de um evento de trilha, em Domingos Martins, no último domingo (5).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima colidiu a motocicleta contra uma árvore. Ele chegou a receber os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante; entretanto, não resistiu.

Os organizadores do evento lamentaram o acidente. O corpo do adolescente foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.