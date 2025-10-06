Segurança

Adolescente morre ao colidir moto em árvore durante trilha em Domingos Martins

Os organizadores do evento lamentaram o acidente.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: ProOffRoad

Um adolescente de 16 anos morreu em um acidente enquanto participava de um evento de trilha, em Domingos Martins, no último domingo (5).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima colidiu a motocicleta contra uma árvore. Ele chegou a receber os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante; entretanto, não resistiu.

Os organizadores do evento lamentaram o acidente. O corpo do adolescente foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

