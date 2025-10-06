Identificado motorista que morreu após capotamento em Cachoeiro 

Luan Correia Alves, de 27 anos, foi identificado como o motorista que morreu após um capotamento na Rodovia ES 482, nas proximidades do trevo de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde deste domingo (5).

No veículo estavam outras quatro pessoas: duas mulheres, de 24 e 25 anos, e duas adolescentes, de 15 e 16. A jovem de 15 anos sofreu ferimentos graves e foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde dela não foi informado. As demais vítimas do capotamento receberam atendimento no local do acidente e foram liberadas.

De acordo com relatos das passageiras à Polícia Militar, Luan trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle da direção em uma curva, fazendo o carro capotar várias vezes.

O veículo, que não possuía restrições no Detran, foi recolhido ao pátio após obstruir parcialmente a pista.