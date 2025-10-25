Adote um aumigo: feira de adoção acontece hoje em Alegre

Neste sábado (25), a Prefeitura de Alegre realiza mais uma edição da Feira de Adoção, na Praça Seis de Janeiro, das 9h às 12h. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Semads) em parceria com o projeto Pet Vida.

A iniciativa tem como principal objetivo estimular a adoção consciente de cães adultos e filhotes, todos vermifugados e castrados. Para os filhotes ainda em idade de crescimento, a castração será garantida posteriormente, reforçando o compromisso com o bem-estar animal.

Mais do que um evento, a feira representa uma oportunidade de transformar vidas, tanto dos pets quanto das famílias que decidem abrir espaço para um novo companheiro. “Adotar é um gesto de amor e responsabilidade, que traz alegria e propósito para quem acolhe”, ressalta a organização.