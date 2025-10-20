Prefeitura de Alegre realiza feira de adoção neste sábado (25)

No próximo sábado (25), a Prefeitura de Alegre realizará uma feira municipal de adoção. O evento acontecerá na Praça Seis de Janeiro, de 9h às 12h e é promovida pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS) e do projeto Pet Vida.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a organização, a ação tem como objetivo incentivar a adoção consciente de cães adultos e filhotes que estão vermifugados e castrados.

Leia também: Feira de Adoção incentiva acolhimento de pets em Alegre

Contudo, é importante ressaltar que, no caso dos filhotes, a castração será garantida na idade adequada, assegurando o cuidado contínuo com a saúde dos animais.

Assim, nesse sentido, a feira é uma oportunidade para quem deseja transformar sua vida e a de um pet, oferecendo um lar cheio de afeto e responsabilidade.

Com isso, de acordo com a organização, adotar é um gesto que vai além da solidariedade: é um ato de amor e compromisso com o bem-estar animal.