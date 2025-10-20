Alegre divulga cronograma do carro fumacê para outubro e novembro

A Prefeitura de Alegre, por meio da Vigilância Ambiental, divulgou o cronograma atualizado de ações do carro fumacê e do fumacê manual para os meses de outubro e novembro.

A iniciativa reforça as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, com passagem programada por diversos bairros do município.

Outubro

Durante outubro, as equipes atuarão em regiões como Vila Alta, Campo de Aviação, Prainha, Vila do Sul, Morro do Querosene, Guararema, Linha Amarela, Cobrinha e Alto Universitário.

Novembro

Por outro lado, já em novembro, o serviço será intensificado em localidades como Boa Fé, Clério Moulin, Charqueada, Pedro Martins, Centro, Celina, Café, Anutiba e São João.

Prevenção

A Vigilância Ambiental reforça que o fumacê é uma medida complementar. Porém, a forma mais eficaz de prevenção continua sendo a eliminação dos criadouros do mosquito. Assim, é essencial evitar o acúmulo de água parada, limpar calhas, caixas d’água e manter quintais sempre limpos.

Moradores que desejarem solicitar a passagem do fumacê em suas localidades podem entrar em contato com a equipe da Vigilância Ambiental pelo WhatsApp (28) 98101-0316. As solicitações serão analisadas e avaliadas conforme a necessidade de cada região.