Alegre: ganhadores do IPTU Premiado 2025 são anunciados
A ação é organizada pela Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento (SEFIP).
A Prefeitura de Alegre promoveu, nesta quinta-feira (23), a live oficial do sorteio da Campanha IPTU Premiado 2025, uma iniciativa que reconhece e valoriza os contribuintes que mantêm seus impostos em dia com o município.
Assim, com o tema “Você Investe, a Inovação Acontece”, a ação é organizada pela Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento (SEFIP). Nesse sentido, ela tem o objetivo de incentivar o pagamento pontual do imposto, fortalecendo a arrecadação e contribuindo para novos investimentos em obras, serviços e inovação.
Durante o sorteio, transmitido ao vivo pelo Instagram oficial da Prefeitura, foram distribuídos diversos prêmios, entre eles uma moto zero quilômetro, uma bicicleta, 10 televisores de 32 polegadas, 10 ventiladores e 10 liquidificadores. Em suma, o evento reforçou a transparência da gestão pública e o compromisso com o cidadão alegrense.
Para retirar o prêmio, os ganhadores devem apresentar o carnê do IPTU pago para confirmação do imóvel, além de um documento pessoal do titular.
Portanto, a administração municipal destacou que, ao manter o imposto em dia, cada morador contribui diretamente com o desenvolvimento da cidade. Isso porque, ajuda a transformar a arrecadação em melhorias concretas para a população.
Ganhadores do IPTU Premiado 2025
Moto 0 km
- Kátia Valéria Manhabusque Galvão
Bicicleta
- Antônio João Alves
Televisores 32”
- José Devair da Costa
- Yuri Almeida Assis
- Antônio Campos da Silva
- Manoel Marcos Faria
- Maria Aparecida Moret dos Santos Barbosa
- Lielton Antônio Beraldo Cardoso
- Maria Sirlei da Cunha Oliveira
- Simone Santos Carvalheira
- Lívia Maria B. Rocha e outro
- Maria José da Silva
Ventiladores
- Geanne Moreira Ramos
- Celso Pires de Souza
- Leda Rangel da Silva
- José Pedro da Silva Rezende
- Maria José Dorci Barbosa
- Guilherme Nahor Emerich
- Ana Eloísa de Oliveira
- Argemiro Domingos Moreira
- Magnitos Magnago Granitos Ltda.
- Abelino Antônio Rogai
Liquidificadores
- Sebastiana Moreira Corrêa
- Júlio César Soares de Andrade
- Wanderley de Azevedo
- Rômulo Augusto Alves
- Adeir Vaillant Machado
- Maria José de Oliveira Souza
- Antônio Carlos Frade
- Aldezira Baldotto Moulin
- Pedro Cândido Alves
- Cervita dos Santos Machado