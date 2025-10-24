Alegre: ganhadores do IPTU Premiado 2025 são anunciados

A Prefeitura de Alegre promoveu, nesta quinta-feira (23), a live oficial do sorteio da Campanha IPTU Premiado 2025, uma iniciativa que reconhece e valoriza os contribuintes que mantêm seus impostos em dia com o município.

Assim, com o tema “Você Investe, a Inovação Acontece”, a ação é organizada pela Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento (SEFIP). Nesse sentido, ela tem o objetivo de incentivar o pagamento pontual do imposto, fortalecendo a arrecadação e contribuindo para novos investimentos em obras, serviços e inovação.

Durante o sorteio, transmitido ao vivo pelo Instagram oficial da Prefeitura, foram distribuídos diversos prêmios, entre eles uma moto zero quilômetro, uma bicicleta, 10 televisores de 32 polegadas, 10 ventiladores e 10 liquidificadores. Em suma, o evento reforçou a transparência da gestão pública e o compromisso com o cidadão alegrense.

Para retirar o prêmio, os ganhadores devem apresentar o carnê do IPTU pago para confirmação do imóvel, além de um documento pessoal do titular.

Portanto, a administração municipal destacou que, ao manter o imposto em dia, cada morador contribui diretamente com o desenvolvimento da cidade. Isso porque, ajuda a transformar a arrecadação em melhorias concretas para a população.

Ganhadores do IPTU Premiado 2025

Moto 0 km

Kátia Valéria Manhabusque Galvão

Bicicleta

Antônio João Alves

Televisores 32”

José Devair da Costa Yuri Almeida Assis Antônio Campos da Silva Manoel Marcos Faria Maria Aparecida Moret dos Santos Barbosa Lielton Antônio Beraldo Cardoso Maria Sirlei da Cunha Oliveira Simone Santos Carvalheira Lívia Maria B. Rocha e outro Maria José da Silva

Ventiladores

Geanne Moreira Ramos Celso Pires de Souza Leda Rangel da Silva José Pedro da Silva Rezende Maria José Dorci Barbosa Guilherme Nahor Emerich Ana Eloísa de Oliveira Argemiro Domingos Moreira Magnitos Magnago Granitos Ltda. Abelino Antônio Rogai

Liquidificadores