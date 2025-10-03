Cidades

Alegre promove cursos profissionalizantes gratuitos de tecnologia e informática

A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional

Dayanne Farias Dayanne Farias

curso de informática
Foto: Foto: Reprodução/Web

Em Alegre recebe, entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, a unidade móvel Smart Lab, do Senac, em parceria com a Samarco e a Prefeitura Municipal. O espaço itinerante estará instalado na Praça da Estação e oferecerá oficinas e cursos gratuitos voltados para a área de tecnologia e informática.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional, proporcionando novas chances no mercado de trabalho para jovens e adultos. Ao longo das duas semanas, os participantes terão acesso a conteúdos atualizados e práticos, com acompanhamento de especialistas.

Leia também: ES inicia Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes nesta segunda (6)

Segundo os organizadores, os cursos são uma oportunidade para quem busca aprender, se conectar com as novas demandas do mercado e desenvolver habilidades voltadas para inovação e tecnologia. As inscrições e informações estão disponíveis na Sala do Empreendedor de Alegre, localizada na Rua Dr. Chacon, nº 212, no Centro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Dayanne Farias
Dayanne Farias

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

[email protected]

Assuntos:

AlegreCursos ProfissionalizantesInformáticaTecnologia

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por