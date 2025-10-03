Alegre promove cursos profissionalizantes gratuitos de tecnologia e informática

Em Alegre recebe, entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, a unidade móvel Smart Lab, do Senac, em parceria com a Samarco e a Prefeitura Municipal. O espaço itinerante estará instalado na Praça da Estação e oferecerá oficinas e cursos gratuitos voltados para a área de tecnologia e informática.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional, proporcionando novas chances no mercado de trabalho para jovens e adultos. Ao longo das duas semanas, os participantes terão acesso a conteúdos atualizados e práticos, com acompanhamento de especialistas.

Segundo os organizadores, os cursos são uma oportunidade para quem busca aprender, se conectar com as novas demandas do mercado e desenvolver habilidades voltadas para inovação e tecnologia. As inscrições e informações estão disponíveis na Sala do Empreendedor de Alegre, localizada na Rua Dr. Chacon, nº 212, no Centro.