Alerta de chuvas intensas no Espírito Santo neste fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de acumulado de chuva com grau de severidade “Perigo Potencial” para todo o Espírito Santo, válido a partir das 10h10 deste sábado (25) até às 10h de domingo (26).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o aviso, são esperadas chuvas intensas com volumes entre 20 e 30 mm por hora, podendo atingir até 50 mm ao longo do dia. Embora o risco de grandes alagamentos seja considerado baixo, pequenos deslizamentos podem ocorrer em áreas suscetíveis, especialmente em cidades com encostas ou regiões de risco.

A Defesa Civil orienta a população a evitar enfrentar o mau tempo, observar alterações em encostas e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas.

Para informações e orientações adicionais, os cidadãos podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.