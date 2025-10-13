Alto preço do formosa desloca demanda para o mamão havaí

Os preços do mamão havaí e do formosa apresentaram movimentos distintos na última semana (de 6 a 10/10). Levantamento realizado pelo Hortifrúti/Cepea mostra que, no Norte do Espírito Santo, o havaí 12-18 foi negociado a R$ 1,21/kg nesta semana, alta de 20% frente à do período anterior.

Já o formosa foi comercializado no Sul da Bahia à média de R$ 3,52/kg, com estabilidade no mesmo comparativo. Segundo agentes consultados pelo Hortifrúti/Cepea, os elevados preços do mamão formosa teria deslocado a demanda para a variedade havaí.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/fruticultura/alto-preco-do-formosa-desloca-demanda-para-o-mamao-havai/