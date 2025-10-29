Anchieta finaliza manutenção dos cemitérios para o Dia de Finados

A Prefeitura de Anchieta está concluindo uma série de ações de limpeza, manutenção e organização nos cemitérios do município em preparação para o Dia de Finados, que será celebrado no próximo sábado (2).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O objetivo é garantir que os espaços estejam prontos, seguros e acolhedores para receber os familiares e visitantes que irão homenagear seus entes queridos.

Leia também: Cemitério do Aeroporto passa por mutirão de limpeza em Cachoeiro

Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos, que intensificou, nas últimas semanas, os serviços de capina, roçagem, pintura, retirada de entulhos e pequenos reparos estruturais. As equipes atuam tanto no Cemitério Municipal da Sede quanto nas comunidades de Alto Pongal, Itaperoroma e Jabaquara.

Segundo o prefeito de Anchieta, Léo Português, a antecipação das ações tem como propósito oferecer um ambiente adequado para o momento de reflexão e lembrança. “O Dia de Finados é uma data de grande significado para as famílias anchietenses, e nosso compromisso é garantir que os cemitérios estejam preparados para receber todos com respeito e dignidade”, afirmou.

A administração municipal também reforça a importância da colaboração da população, orientando que os visitantes evitem o uso de recipientes que acumulem água, medida essencial para prevenir a proliferação do mosquito da dengue.

Com os trabalhos em fase final, os cemitérios de Anchieta estarão prontos para acolher a comunidade em um ambiente organizado, limpo e tranquilo neste Dia de Finados.