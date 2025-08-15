Cemitério do Aeroporto passa por mutirão de limpeza em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Selimp), atendeu a mais uma solicitação dos moradores do bairro Aeroporto. O cemitério local passou por uma limpeza completa, garantindo mais segurança e proporcionando mais conforto e tranquilidade aos familiares que visitam seus entes queridos.

O prefeito Theodorico Ferraço ressaltou a importância do cuidado com os espaços públicos.

“Cuidar dos cemitérios é também cuidar da memória e do respeito que temos com as famílias. Esse trabalho é um gesto de consideração com quem perdeu alguém e merece encontrar um ambiente limpo, seguro e bem cuidado.”

O secretário de Limpeza Urbana, Brás Zagotto, destacou o empenho da equipe.

“Nossa missão é manter os espaços públicos em condições adequadas para uso da população. No caso dos cemitérios, esse cuidado se traduz em respeito e dignidade. A limpeza realizada no bairro Aeroporto foi feita com atenção aos detalhes e pensando no bem-estar de todos.”