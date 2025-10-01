Apiacá oferece curso gratuito sobre saúde da terceira idade

De 6 a 10 de outubro, Apiacá realizará o curso gratuito “Saúde da Terceira Idade”, que será realizado na Escola Maria de Lourdes. A iniciativa é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Senar-ES.

As aulas acontecerão diariamente, das 12h às 20h30, com intervalo de meia hora. O objetivo é oferecer capacitação e orientações voltadas para o cuidado, bem-estar e qualidade de vida da população idosa.

Leia também: Sine de Cachoeiro tem mais de 60 vagas disponíveis; veja quais são

As inscrições devem ser feitas no CRAS, das 9h às 15h. Para participar, é necessário levar comprovante de residência e CPF. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (28) 99904-0420 e (27) 99694-1225.