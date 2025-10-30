Após dois meses afastado, Marcos do Val volta ao Senado
Após um período afastado para tratar da saúde, o senador Marcos do Val (Podemos) reassumiu seu mandato no Senado Federal. Ele estava licenciado do cargo desde o dia 28 de agosto. Apesar de a licença durar até o dia 21 de dezembro, ele decidiu antecipar a volta ao trabalho no Congresso Nacional.
Nesse retorno, ele ainda foi confirmado como membro titular da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. O colegiado será oficialmente instalado na próxima terça-feira (4), em Brasília.
A CPI foi criada com o objetivo de investigar a estrutura, o funcionamento e a expansão das facções criminosas e milícias em todo o país. A comissão também deverá propor medidas que fortaleçam o enfrentamento ao crime organizado e ampliem a integração entre os órgãos de segurança pública.
Marcos do Val integrará o grupo principal da CPI ao lado dos senadores Alessandro Vieira (MDB-SE) e Sergio Moro (União Brasil-PR). A comissão, convocada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), será composta por parlamentares de diferentes partidos e regiões do país.