Barroso anuncia que vai deixar cargo de ministro do STF

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou que vai deixar o cargo de ministro da Corte. O anúncio foi feito durante a sessão da Corte realizada na tarde desta quinta-feira (9).

O ministro foi o último presidente do STF, antes de Edson Fachin assumir a cadeira em setembro.

Leia também: Pesquisa revela: brasileiros não querem Lula em 2026 nem Bolsonaro candidato

Perfil

Barroso chegou ao Supremo em 2013. Ele foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff para a vaga deixada pelo ministro Carlos Ayres Britto, aposentado em novembro de 2012 ao completar 70 anos.

O ministro nasceu em Vassouras (RJ), é doutor em direito público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e mestre em direito pela Yale Law School, nos Estados Unidos.

Antes de chegar ao Supremo, atuou como advogado privado e defendeu diversas causas na Corte, entre elas a interrupção da gravidez nos casos de fetos anencéfalos, pesquisas com células-tronco, união homoafetiva e a defesa do ex-ativista Cesare Battisti.

Fonte: Agência Brasil