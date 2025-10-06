Brasil aguarda decisão da China sobre retomada das compras de frango

A China ainda não retomou as compras de carne de frango brasileira — suspensas desde meados de maio, após a confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial do Rio Grande do Sul. Apesar disso, o setor avícola nacional mantém expectativas positivas e aguarda boas notícias nas próximas semanas, apontam pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Representantes chineses estiveram no Brasil na segunda quinzena de setembro para avaliar as medidas adotadas pelo país diante da ocorrência da doença. Até então, Pequim é o único parceiro comercial que mantém embargo à proteína brasileira.

