Burarama: moradores reclamam de buracos em distrito de Cachoeiro

Os buracos na pista na entrada do distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, estão entre os principais problemas apontados pelos moradores da localidade à prefeitura, mas que ainda não foram solucionados pela atual gestão.

Nas imagens encaminhadas à redação do AQUINOTICIAS.COM é possível observar trechos de ruas com problemas graves de conservação no distrito. Na via que dá acesso a localidade, por exemplo, há buracos visíveis no asfalto. O buraco maior ocupa boa parte da pista, trazendo risco para motoristas e motociclistas.

Em outra extensão da malha viária, o asfalto está bastante deteriorado, revelando até o antigo calçamento de pedras. O desgaste é evidente, com rachaduras e trechos afundados.

As imagens ainda mostram parte da calçada e do asfalto que cederam, formando uma erosão junto ao meio-fio. O buraco acumula terra e vegetação, o que demonstra certo abandono da localidade.

As más condições da pista que dá acesso ao distrito de Burarama já haviam sido levadas para a Tribuna da Câmara Municipal na última terça-feira (30), durante a sessão ordinária. O vereador Pastor Delandi (Podemos) esteve na localidade, constatou a precariedade da pavimentação e protocolou um pedido ao secretário de Manutenção e Serviços, Ary Roberto Moreira, solicitando uma assistência para aquela comunidade.

“Eu fiz aqui uma indicação, um pedido ao secretário Ary. Por favor Ary, manda para lá uma operação tapa buraco urgente, está feio, está feio aquela chegada de Burarama. O Centro de Burarama é uma buraqueira danada, é um distrito que merece o nosso respeito. Então assim, faça esse pedido, já está a indicação feita, protocolada e que seja feito com urgência”, solicitou.

Delandi ainda alertou para os riscos que a situação pode representar para a população em períodos chuvosos.

“Talvez, não sei se não está tendo asfalto suficiente, mas se não tiver, certamente o prefeito vai providenciar meios para providenciar esses asfaltos para fazer esse tapa buraco, porque com chuva não dá, quanto mais chuva, e a chuva vai chegar daqui a pouquinho, os buracos vão aparecendo, então precisa ter material para fazer essa operação tapa buraco”, afirmou o vereador.

O que a Prefeitura de Cachoeiro diz

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a Prefeitura de Cachoeiro, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. Assim que houver uma resposta, o texto será atualizado.