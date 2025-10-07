Cachaças capixabas brilham e conquistam medalhas mundiais

As cachaças produzidas no Espírito Santo continuam acumulando prêmios e reconhecimento internacional. Desta vez, dois alambiques capixabas brilharam na edição 2025 do Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles (CMB), realizada em Jalisco, no México, uma das mais prestigiadas competições de destilados do planeta.

Entre quase 2.600 amostras inscritas de 70 países, a Cachaçaria Fracalossi Carvalho, de João Neiva, conquistou medalha de ouro com uma de suas produções, reafirmando sua presença entre os grandes nomes da cachaça artesanal brasileira. A marca já é conhecida por sua excelência e por acumular prêmios nacionais e internacionais, incluindo o cobiçado título de Duplo Ouro em outras edições de concursos.

