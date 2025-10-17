Cachoeiro: processo seletivo abre inscrições na segunda-feira (20)

Serão abertas nesta segunda-feira (20) inscrições para Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Os interessados poderão se cadastrar até o dia 26 de outubro.

Segundo informações da Prefeitura, a seleção tem como objetivo contratar profissionais para funções temporárias e formar cadastro de reserva em diversas áreas da administração municipal.

Três editais

Ao todo, serão publicados três editais distintos, abrangendo vagas nas secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social e Administração.

Ainda de acordo com a gestão municipal, o processo busca atender à demanda de cargos que não foram contemplados no concurso público de 2024. Além disso, elas irão repor funções essenciais que já não contam com candidatos em cadastro de reserva.

A medida segue as diretrizes da Lei nº 7.764/2019, que regulamenta contratações temporárias no município.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo Sistema Integrado de Soluções Públicas (SISP), disponível no endereço eletrônico https://processoseletivo.cachoeiro.es.gov.br/home.

No portal, os candidatos poderão acessar os editais, conferir as orientações completas e efetuar a inscrição. Aqueles que ainda não possuem cadastro deverão selecionar a opção “Crie sua conta” e seguir o passo a passo indicado.

Os editais trarão informações detalhadas sobre número de vagas, atribuições dos cargos, requisitos exigidos, etapas de seleção e demais orientações. A Prefeitura reforça que a iniciativa é essencial para garantir a continuidade dos serviços públicos e o bom funcionamento das áreas estratégicas do município.