Prefeitura publica cronograma de convocação do cadastro de reserva

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim publicará, no Diário Oficial desta sexta-feira (21), o cronograma de convocação dos aprovados no cadastro de reserva do último concurso público. Esta ação é resultado de um minucioso trabalho de planejamento e contingência de gastos públicos, que envolveu diversas secretarias municipais.

O prefeito Theodorico Ferraço enfatizou o esforço coletivo necessário para garantir que os aprovados fossem convocados de forma legal e viável. “Essa é uma medida que reflete o trabalho árduo das equipes envolvidas, incluindo as áreas jurídicas e contábeis. Com um planejamento detalhado, conseguimos viabilizar a convocação de 833 candidatos, que serão chamados de forma organizada e responsável, respeitando os aspectos legais e financeiros”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Administração, Amós Marcelino, destacou a importância da iniciativa para a renovação do quadro funcional da Prefeitura. “Esse chamamento é um marco para a gestão municipal, pois permite suprir demandas essenciais em diversas áreas, garantindo mais eficiência e qualidade nos serviços prestados à população. Além disso, a convocação foi planejada com responsabilidade para que o município possa absorver esses novos servidores sem comprometer sua saúde financeira”, ressaltou.

De acordo com o cronograma, os convocados deverão apresentar a documentação necessária e realizar exames para formalizar o ingresso no serviço público municipal. A medida representa um passo importante para o fortalecimento da administração pública, promovendo o preenchimento de vagas essenciais para o funcionamento de diversos setores da Prefeitura.

Além dos benefícios diretos para a administração municipal, a convocação desses servidores contribuirá para a economia local, ajudando a reduzir o índice de desemprego na cidade. A ação também terá um impacto positivo na saúde financeira do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (IPACI), garantindo o aporte de novos contribuintes ao sistema.

A Prefeitura reforça o compromisso com a transparência e a responsabilidade fiscal, garantindo que todas as ações sejam realizadas dentro da legalidade e em benefício da população de Cachoeiro de Itapemirim.

